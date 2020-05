Futbolistas de la Premier compran costosos perros guardianes después del asalto a Dele Alli

La seguridad de los futbolistas de la Premier League nunca había sido tan crucial.

Dele Alli fue la última estrella de la liga inglesa que fue asaltado en su casa. Meses antes de eso, la casa de la estrella de Crystal Palace, Mamadou Sakho, fue saqueada, mientras que Frank Lampard y Ashley Cole también han puesto en peligro su seguridad por asaltantes que buscaban dinero y joyas.

Para combatir a los ladrones, las estrellas de la Premier League ahora están comprando perros guardianes, por eso Jack Grealish, capitán del Aston Villa, invirtió $30,000 dólares en un perro belga de Malinois.

Premier League guard dogs: From Raheem Sterling’s Rottweiler to Jack Grealish’s £25k Belgian Malinois – The Sun https://t.co/An7GcJenCm pic.twitter.com/b5b017iRBu

— Funny Dogs World (@funnydogsworld) May 21, 2020