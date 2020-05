Las iglesias católicas de Los Ángeles abrirán muy pronto pero a mínima capacidad

La Arquidiócesis de Los Ángeles es la más grande de los Estados Unidos y sus iglesias recibieron este miércoles una guía de preparación de cara a la apertura de sus puertas el próximo 3 de junio para la oración privada, y el 7 de junio para la misa dominical.

En una misiva dirigida a las parroquias, el arzobispo José Gómez instruyó a las 78 parroquias que componen la arquidiócesis sobre el proceso de reapertura tras casi tres meses de haber cerrado a causa de la pandemia del coronavirus.

Los cambios piden utilizar solo el 25% de la capacidad de las iglesias, con un máximo de 100 asistentes durante los primeros 21 días después de la reapertura.

“Al entrar en este nuevo momento, es importante recordar que el coronavirus todavía está ahí afuera, sigue siendo contagioso y aún es peligroso“, enfatizó el arzobispo Gómez en el comunicado.

.@ArchbishopGomez announces guidelines for the reopening of Churches. Learn more here: https://t.co/OuTnLCTXha. #LACatholics #COVID19 pic.twitter.com/qyRPvq0x21

— Archdiocese of LA (@lacatholics) May 27, 2020