Estos son los últimos cambios hechos a la orden de cuarentena en Los Ángeles

La tarde de ayer el Departamento de Salud Pública del condado de Los Ángeles emitió cambios a la orden de cuarentena y ahora permitirá que reabran piscinas, jacuzzis y saunas ubicados en conjuntos residenciales.

La orden también da luz verde para la apertura de todas las tiendas dentro y fuera de centros comerciales a una capacidad de 50% de ocupación. Además permite que los autocines, mercado de pulgas reinicien operaciones.

In a major #COVID19 recovery milestone, LA County is aligning regulations to match State of CA’s in a phased approach to reopening that now permits resumption of faith-based services, in-store shopping at low-risk stores, drive-in movies & other activities https://t.co/TZOTjb8wmr pic.twitter.com/t2NaO8ZzaU

— Los Angeles County (@CountyofLA) May 27, 2020