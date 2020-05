Los parques temáticos de California podrán abrir cuando el estado entre a la fase 3 del plan de reapertura y eso podría ser muy pronto

El gobernador de California, Gavin Newsom ha dejado claro que el estado ha ido estabilizando el número de hospitalizados a causa del coronavirus, lo que ha permitido que se flexibilicen las medidas de la orden de cuarentena permitiendo la reapertura de centros comerciales y salones de belleza.

Lo siguiente sería los populares parques temáticos del sur de California ya que estarían contemplados en la fase tres del plan de reapertura y eso pareciera que puede pasar muy pronto.

Según informaciones difundidas en The OC Register, un vocero de la Agencia de la Salud y Servicios Humanos de California, dijo que: “los parques temáticos están planteados para que vuelvan en la fase 3 si la tasa de contagios y hospitalizaciones por coronavirus se mantiene estable”, según Kate Folmar.

Por su parte, el gobernador Gavin Newsom, afirmó recientemente que la fase 3 no estaría tan lejos como se cree. “La fase tres de reapertura no está a un año de distancia, ni a seis meses, no estaría ni siquiera a más de un mes de distancia“, aseguró recientemente.

El parque de montañas rusas Six Flags anunció hoy una serie de medidas de seguridad que implementarán en el parque cuando reciban luz verde, anticipando que esto podría pasar en las próximas semanas.

We’ve been working hard to create a safe experience for everyone as we prepare to reopen. Here’s what you need to know about our NEW safety measures. pic.twitter.com/aKJkQHElKW

— Six Flags (@SixFlags) May 26, 2020