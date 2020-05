Un ex compañero lo recuerda: regalos de lujo y noches interminables en Sevilla junto a Diego Maradona

El paso del 'pelusa' por el equipo andaluz será mostrado en un documental

El primer Informe Robinson que se publicará desde la muerte de su creador será transmitido por televisión española y un episodio especial, debe ser sobre un tema muy especial: Maradona en Sevilla, una etapa del ‘pelusa’ de la que se habla poco en general.

El programa documental deportivo mostrará la reunión de Diego Armando Maradona con Bilardo en Andalucía mostrando aspectos poco conocidos -pero sospechados- de sus andanzas dentro y fuera de la cancha.

Maradona en Sevilla: el Informe Robinson que refleja su vuelta tras el doping en Italia y la pelea con Bilardo https://t.co/q332rUxRoJ pic.twitter.com/BI61HOczRI — LA NACION Deportes (@DeportesLN) May 27, 2020

En un avance del programa, varios de los ex compañeros De Diego, aparecen contando anécdotas increíbles del ’10’:

“Todos los jueves el equipo se iba a cenar afuera. Y Maradona venía a comer, pero lógicamente a él no te lo llevas a dormir a las doce y media de la noche. Era imposible”, cuenta José Miguel Prieto, uno de los integrantes de aquel plantel.

El legendario Ramón Rodríguez “Monchi” recordó una de las típicas anécdotas que cuentan los que alguna vez estuvieron cerca del ídolo argentino:

“Yo llevaba un reloj falso durante un paseo por Barcelona, y cuando se enteró que era una imitación me invitó a su casa para regalarme un Cartier. Me dijo: Ahí tienes un reloj bueno para que no tengas que ponerte uno falso. Así era Diego, eso lo define a la perfección”.

“Íbamos a tomar una copa por ahí, porque teníamos 24 o 25 años (Diego 32) y creíamos que teníamos más fuerza que consciencia. Salíamos. Teníamos un lugar al que íbamos, pero Maradona era Maradona. Él podía desaparecer en cualquier momento”