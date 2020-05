Mauricio Ochmann dice que Kailani se parece a él

El ahora ex esposo de Aislinn Derbez dice que él y su hija comparten cualidades como el hecho de ser despierta, activa, observadora, además de analítica y amorosa

Mauricio Ochmann habla de su mejor papel, el de padre de sus hijas Kailani (2 años) y Lorenza (15 años) mientras celebra el estreno de su nueva serie “R”, una comedia negra que cuenta las vivencias de “Franco”, el protagonista, después de que le dicen que le queda un mes de vida.

¿De qué manera te ha influido o ayudado este papel en este momento de tu vida?

Más bien siento que es al revés. Yo ya llevo muchos años disfrutando el proceso, me gusta vivir el hoy y disfrutarlo, y creo que cuando me llega el personaje dije “pues, ¡qué padre! que tenga ese mensaje”, de no esperarte a que algo trágico pase en tu vida como para realmente disfrutarla y vivirla.

Mauricio tiene muy claro cuál es su mejor papel hasta ahora en su vida.

Como papá, la verdad es que yo creo que para mí es como mi mejor papel, me encanta ser papá, es de las cosas que más me llena el alma y lo disfruto y con toda esta situación que estamos viviendo de la cuarentena se ha ido fortaleciendo el vínculo con Kailani.

Ahora que su personalidad está más formada, ¿en qué se parece a ti Kailani ?

Es muy despierta, activa, observadora, es analítica y muy amorosa también.

Como papá, ¿en qué has cambiado de tu hija Lorenza a Kailani ?

Ahora soy mucho más maduro y más consciente en muchas cosas. Desde Lorenza, a mí me cambió la vida completamente, me ayudó muchísimo a crecer como ser humano. Digo, la bebé también me ayuda, pero ya me agarra un poquito más consciente, más maduro.