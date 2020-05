Newport Beach permitirá que los comercios y los templos se expandan hacia áreas al aire libre públicas o privadas

El Concejo Municipal de la ciudad de Newport Beach, California aprobó una ordenanza de emergencia que permite que los comercios y los templos religiosos se expandan temporalmente en áreas al aire libre.

Te recomendamos: Los parques temáticos de California podrán abrir cuando el estado entre a la fase 3 del plan de reapertura y eso podría ser muy pronto

La ciudad permitirá que los restaurantes y otros comercios usen estacionamientos, acercas y otras instalaciones públicas o privadas para fomentar la reactivación económica y mantener el distanciamiento social.

Newport Beach will allow commercial businesses and religious institutions to expand into parking lots, sidewalks, or other private and public property to meet the state's physical distancing requirements. More info: https://t.co/QZ291W2M7d To apply: https://t.co/4BdEMba1ZJ

— City of Newport Beach (@newportbeachgov) May 27, 2020