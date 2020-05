Un soldado de Kansas salvó muchas vidas al conducir su auto contra un tirador activo

Un militar de Fort Leavenworth en Kansas probablemente salvó vidas al chocar su automóvil contra el vehículo de un hombre armado que abrió fuego en un puente ocupado por vehículos que conecta Kansas y Missouri, dijo la policía.

El tiroteo estalló el miércoles por la mañana en el Centennial Bridge cuando un hombre armado con dos armas detuvo su vehículo, salió y comenzó a disparar a los automovilistas, según el jefe de policía de Leavenworth Patrick Kitchens.

Un automovilista resultó herido.

@LVTimesNews Reports of shots fired after a police chase ending on Centennial Bridge pic.twitter.com/6GzyZjjXQZ

“Aprendimos que se trataba de un tirador activo con múltiples armas en el puente disparando a los autos”, dijo Kitchens, y agregó que el tirador tenía un rifle y una pistola.

Un soldado de la base del ejército de Kansas, sentado en su automóvil detrás del tirador, inmediatamente dirigió su vehículo contra el del pistolero y al chocarlo, probablemente salvó “innumerables vidas”, dijo Kitchens a los periodistas.

“Afortunadamente, lo que fue una situación muy, muy peligrosa terminó con bastante rapidez y… es muy probable que la persona que intervino ayudó a salvar innumerables vidas”, dijo Kitchens.

El automovilista herido por disparos también es un soldado en Fort Leavenworth, dijo el jefe de policía.

El pistolero también resultó herido y atrapado debajo de un automóvil.

Fort Leavenworth- Soldier saved ‘countless lives’ by ramming active shooter with car pic.twitter.com/9qqbWOiKC1

Ambos hombres estaban en estado grave pero estable en un hospital, según Kitchens. “A medida que se desarrollaba la investigación, supimos que se trataba de un tirador activo con múltiples armas en el puente disparando a los automóviles sin ninguna dirección en particular”, dijo.

El pistolero estaba armado con una pistola y un rifle semiautomático, dijo el jefe de policía. Las autoridades no lo han identificado. También se anunció que el viernes se presentarán las acusaciones contra el tirador.

El motivo de los disparos está bajo investigación. El soldado que intervino para impedir el tiroteo no resultó herido.

‘I needed to do something:’ Fort Leavenworth soldier describes how he stopped active shooter on bridge https://t.co/4fcItPZYLu

— KMBC (@kmbc) May 28, 2020