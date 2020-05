Una reserva india de Seattle pidió suministros para COVID-19. Recibió bolsas para cadáveres

A mediados de marzo, cuando la región de Seattle en el estado de Washington lidió con un brote de coronavirus, un centro de salud comunitario que atiende a la población de nativos americanos del área hizo una solicitud urgente a las agencias de salud del condado, estatales y federales: envíen suministros médicos.

Lo que recibió casi tres semanas después dejó atónitos a los miembros del personal, informa NBC News.

“Mi equipo se quedó pálido”, dijo Esther Lucero, directora ejecutiva de la Junta de Salud de Indios de Seattle. “Pedimos pruebas y nos enviaron una caja de bolsas para cadáveres”.

El centro de la junta de salud, que atiende a unas 6,000 personas al año en Seattle y el condado de King, todavía tiene el paquete, que está lleno de bolsas blancas con cremallera y etiquetas de color beige que dicen “pegar en los pies”.

A terrible, ghastly, apropos metaphor re how the US treats and has treated Native Americans.

Thank you, @echohawkd3 for your leadership, perseverance and collaboration.#healthequity #COVID19 #nativehealth #SDOH https://t.co/WCjuKmmZnJ via @nbcnews

