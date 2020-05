NYC podría ver el regreso de 400,000 trabajadores el mes próximo cuando entre en la fase 1

Hasta 400,000 trabajadores podrían regresar a trabajar cuando la ciudad de Nueva York comience la primera fase de su reapertura en junio, ya que el epicentro nacional de la pandemia de COVID-19 parece comenzar una larga recuperación del cierre ordenado para evitar a propagación del coronavirus.

El alcalde Bill de Blasio presentó el jueves las pautas para las empresas que podrán abrir sus puertas en las próximas semanas, y estimó que entre 200,000 y 400,000 personas más se presentarán a trabajar en persona cuando comience la reapertura económica.

Because of YOUR efforts, we’re getting closer to Phase 1 of our restart. Based on the trends we’re seeing in the data, Phase 1 can begin in the first half of June.

Restarting won’t mean back to normal — we CAN’T rush back. We need to keep this virus in check.

— Mayor Bill de Blasio (@NYCMayor) May 28, 2020