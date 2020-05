Una menor de Florida denuncia que el amigo de su padre la violó: el acusado dice que fue consensuado

Un residente de 52 años en Boynton Beach, al norte de Miami (Florida), señaló que las relaciones sexuales que mantuvo con una joven de 17 años había sido consensuado y admitió saber su edad, según dio a conocer la policía.

Arold Jean conocía a la niña porque era la hija de un amigo y los estaba ayudando a construir muebles. Jean está en la cárcel del condado de Palm Beach después de ser acusado con un cargo de agresión sexual a un adulto de 12 a 17 años. La corte fijó su fianza en $100 mil.

Te puede interesar: Un hombre drogó y violó a una mujer a cambio de darle un trabajo en Florida

A teen said her dad’s friend raped her. The 52-year-old insists the sex was consensual, cops say https://t.co/xPf0atDy66

— Miami Herald (@MiamiHerald) May 29, 2020