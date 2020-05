Así es la casa que Francisca Lachapel le construyó a su mamá en barrio humilde de República Dominicana

View this post on Instagram

Precisamente en esta época de navidad siempre veía a mi mamá entusiasmada por recibir algun dinerito para poder de poquito a poquito hacerles arreglos a nuestra casita, arreglos que solo se quedaban en intentos ya que el dinero nunca era suficiente para todo lo que necesitaba la casa. Me dolía el corazón de escucharla decir que su sueño era vivir en una casa bonita. Desde el primer día que la escuché entre suspiros decir eso, me prometí y le prometí que trabajaría tan duro para un día hacer su sueño realidad! ☺️ Hoy por fin después de muchos sacrificios pude hacer la casa que mi mamá tanto anhelaba doy gracias a Dios por haberme dado la oportunidad de ser testigo de la felicidad de mi madre al entrar con mucho orgullo a su casa bonita, así como algún día la soñó. ❤️ Gracias mami hermosa por haberme hecho con mucho esfuerzo la mujer que soy hoy; te mereces eso y más. 🌹 Gracias a @univision por hacerme parte de su familia, por todas las oportunidades que me han dado de crecer, las cuales que me han permitido materializar este sueño. Gracias a todo el público por su amor y apoyo incondicional sin ustedes nada de esto sería posible. Comparto esto con ustedes para que nunca pierdan la fe y que insistan hasta ver sus sueños convertidos en una realidad. 😊 Que la perseverancia sea su más grande fortaleza. Los quiero!! La historia completa la pueden encontrar en www.despiertaamerica.com 😊🙈 . . #MiMami #Casa #GraciasDios #LosQuiero #DespiertaAmerica #Univision #Latinos #Francisca #FranciscaLachapel #FranciscaTV #Bendiciones