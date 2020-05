El argentino es un bálsamo: “Lo único bueno del fútbol sin público es Leo Messi”

La leyenda del fútbol británico, el inglés Gary Lineker, ex delantero del Barcelona y actual comentarista de la BBC, considera que ver jugar de nuevo a Leo Messi “es quizá una de las pocas cosas que se podrá disfrutar del fútbol sin aficionados”

La BBC ha decidido dedicar este sábado a la figura del argentino: “Habrá un Messi Day el sábado en BBC Sport”, explicó la televisión pública del Reino Unido.

Not sure if I’ve ever mentioned it before but I’m a bit of a fan of Messi. https://t.co/ir6V2H3ZhX

— Gary Lineker (@GaryLineker) May 30, 2020