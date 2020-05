Reportan la desaparición de un inmigrante que fue deportado tras demandar a ICE

Un inmigrante que el pasado 15 de mayo presentó una demanda en contra de la Oficina para el Control de Inmigración y Aduanas (ICE) por las condiciones insalubres del centro de detención en el que se encontraba y que cuatro días después fue deportado sin previo aviso, ahora está desaparecido.

Se trata de Héctor García Mendoza, de 30 años de edad, quien forma parte de una demanda colectiva en contra de ICE que exige la liberación de todos los inmigrantes recluidos en el Centro de Detención Elizabeth, en Nueva Jersey, debido al riesgo de contagio de coronavirus.

A pesar de que los abogados que representan a los detenidos obtuvieron una orden judicial para que Héctor no fuera deportado al ser parte de la demanda, el 19 de mayo los agentes de ICE lo subieron a un avión y lo trasladaron de Nueva Jersey a Laredo, Texas, para deportarlo a México por la peligrosa ciudad fronteriza de Nuevo Laredo, Tamaulipas.

"The same day a federal judge put the deportation of Hector García Mendoza on hold to accommodate his lawsuit against ICE, the agency deported him to a dangerous Mexican border town — and now, no one knows where he is." https://t.co/hWIfIZsX6u

— AILA (@AILANational) May 30, 2020