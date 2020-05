Los Ángeles: tiendas de lujo de Rodeo Drive y Melrose no se salvan de los saqueos

Rodeo Drive, considerada la calle de tiendas más exclusiva de Estados Unidos, no se pudo salvar de los saqueos en la caótica tarde y noche de sábado.

En un principio, una masiva caravana de manifestantes marchó de manera pacífica por Rodeo Drive, gritando “¡Eat the Rich!”.

eat the rich on rodeo drive pic.twitter.com/BfZbl1FlJb

Pero eventualmente la violencia apareció, como ya había ocurrido en el centro comercial The Grove y otros negocios del área de Fairfax, cuando la Policía intentó dispersar a los manifestantes.

Either smoke or tear gas now being used to disperse crowd here at Rodeo Drive in Beverly Hills. It’s working. @FOXLA pic.twitter.com/33BZOBKVnb

La boutique Alexander McQueen fue saqueada. Una cámara capturó el momento en el que se lleva a cabo el ingreso de individuos en la exclusiva tienda de ropa y accesorios.

#BREAKING : Protesters have been able to gain entry to the #AlexanderMcQueen store on #RodeoDrive in #BeverlyHills . Our camera captured the crowd quickly clearing the store of their merchandise. Live coverage on @CBSLA with @ChrisVHolmstrom and @SaraDonchey . #GeorgeFloydProtests pic.twitter.com/xg08ab5IAe

Un grupo de saqueadores intentaron vandalizar la tienda Gucci, pero tras desmontar los tablones de protección que habían sido colocados en el exterior, los atacantes no pudieron romper los cristales para ingresar al local.

GUCCI STORE ON RODEO DRIVE BEING LOOTED AND DESTROYED pic.twitter.com/D9ls5Y0fSb

Eventualmente, la Policía de Beverly Hills logró controlar la situación, pero las tiendas de la Avenida Melrose no corrieron con la misma suerte.

These vandals are destroying my neighborhood!

This is happening on Melrose and Fuller. #LosAngelesProtest #Melrose pic.twitter.com/SRT8fefK4r

— She done already done had herses (@manolo_ordonez2) May 31, 2020