Centros de investigación y ciencia libran recorte presupuestal en México

El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología acordó no recortar el 75 por ciento del presupuesto del gasto operativo del CIDE y otros centros públicos de investigación

El Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) informó la anulación del recorte presupuestal a los gastos operativos del los 26 Centros Públicos de Investigación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).

“Esta mañana la directora general del Conacyt nos informó que se acordó no afectar con el recorte del 75 por ciento del presupuesto del gasto operativo del CIDE, de todos los centros públicos de investigación y de otras instituciones públicas de investigación”, informó a través de un correo electrónico, Sergio López Ayllon, director general del CIDE.

Sobre las becas de manutención, López Ayllon precisó que, independientemente de la fuente del financiamiento, los beneficiarios seguirán con el apoyo monetario.

Algo q celebrar. El @CIDE_MX logró q las autoridades escucharan No sufrirá el recorte del 75% q amenazaba su existencia y se adquirió el compromiso de apoyar Ia preservacion de sus fideicomisos Gracias a todos los q apoyaron. El CIDE podrá seguir adelante! — Ma. Amparo Casar (@amparocasar) June 1, 2020

“Hay un compromiso institucional, apoyado por Conacyt, de encontrar los recursos suficientes para mantener sus becas”, agregó.

Al respecto, David Zepeda, alumno del doctorado en Políticas Públicas del CIDE, comentó que se trata de una decisión acertada del Gobierno.

“Me da gusto que en un tema tan importante como es la formación académica, el desarrollo de la ciencia y la tecnología, (las autoridades) dieran paso atrás a los recortes”, comentó.

“Lo que sí, habrá que ver que esto aplique para todos los centros de investigación afectados y no sólo al CIDE. Personalmente, creo que no podemos quedarnos en el egocentrismo de ver sólo por nuestra institución, en especial, porque muchos compañeros de otras instituciones nos mostraron su apoyo y solidaridad, además, nuestra defensa del presupuesto no estaba basada en instituciones particulares, sino en ideales universales en torno a la educación”.

El estudiante de posgrado precisó que las reuniones estudiantiles continuarán con el objetivo de buscar un aumento en los apoyos conferidos a la ciencia, la educación y la investigación.

La semana pasada, más de 3 mil 700 alumnos y ex alumnos del CIDE firmaron una carta colectiva en el que solicitaban reconsiderar el recorte al gasto operativo de los Centros de Investigación Conacyt.

Hoy, 1 de junio, la comunidad de esta casa de estudios lanzó un video en redes sociales en el que llamaban a sus similares a alzar la voz ante dicha situación.