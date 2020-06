Hackers de Anonymous revelan relación de Trump con red de pedófilos de Epstein

El famoso grupo de hackers, Anonymous ha sacudido al internet al revelar una serie de secretos, uno de ellos que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump está relacionado con la red de pedófilos de Jeffrey Epstein.

Los hackers amenazaron desde el domingo al gobierno de los Estados Unidos tras el asesinato del afroamericano George Floyd a manos de un policía que harian escandalosas revelaciones.

You had Jeffrey Epstein killed to cover up your history of child trafficking and rape. We've have the recipts here: https://t.co/zYnSn3kCNe

https://t.co/rfqlmd4Mm4

— Anonymous (@YourAnonCentral) May 31, 2020