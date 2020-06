Blackout Tuesday: El día que el internet se volvió negro

Tras el asesinato de George Floyd por un policía de Minneapolis el pasado 25 de mayo, se han desatado manifestaciones en las calles y todos los sectores de la sociedad han levantado la voz, una prueba de esto es el Blackout Tuesday, impulsado por la industria de la música, pero durante el día la protesta ha ido más allá del sector y se han sumado personalidades, empresas e instituciones y usuarios de redes sociales para hacer negro este día al internet.

On Tuesday, June 2nd, Apple Music will observe Black Out Tuesday. We will use this day to reflect and plan actions to support Black artists, Black creators, and Black communities. #TheShowMustBePaused #BlackLivesMatter pic.twitter.com/xkvn31DpYc

— Apple Music (@AppleMusic) June 2, 2020