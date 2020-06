Demócratas condenan a Trump por gases lacrimógenos a manifestantes; republicanos se dividen

Los demócratas condenan unánimamente al presidente Donald Trump por sus acciones para enfrentar las protestas nacionales por la muerte de George Floyd, pero entre los republicanos hay una división: algunos lo apoyan, un grupo lo critica y otros prefieren quedarse callados.

Aunque rechazan la violencia en la manifestaciones, los demócras, incluida la presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi, y el líder de la minoría en el Senado, Chuck Schumer, criticaron los mensajes del mandatario republicano, al considerar que abonan a la división en los EE.UU., en lugar de apostar a la unidad.

Las posturas se hicieron más claras luego de que el presidente Trump decidiera caminar de la Casa Blanca hacia la Iglesia de San Juan, permitiendo que policías echaran gases lacrimógenos a manifestantes, a fin de abrirle paso al mandatario, algo que incluso fue criticado por Gini Gerbasi, rectora de ese templo.

“Esperamos que el presidente de los Estados Unidos siga el ejemplo de tantos otros presidentes y sea un sanador en jefe”, dijo Pelosi sosteniendo una Biblia y pidiendo al mandatario centrarse a sanar. “(Que no sea) no un fanático incendiario”.

El senador Schumer lideró una moción para condenar los hechos desde el Senado y defender el derecho constitucional de los ciudadanos a manifestarse pacíficamente, apoyada por unanimidad por los demócratas, pero bloqueada por los republicanos.

“Mientras ciudadanos pacíficos y respetuosos de la ley ejercían su derecho constitucional a protestar en un parque público frente a la Casa Blanca, el presidente Trump ordenó a los agentes federales que despejaran a esas multitudes pacíficas con gases lacrimógenos y balas de goma”, acusó. “Para poder caminar unas pocas cuadras de la Casa Blanca y pararse frente a una iglesia, no para entrar, sino para tomarse una foto”.

El senador republicano Ben Sasse (Nebraska) fue el más contundente contra el presidente Trump, al criticar la forma en que se dispersó a la multitud.

“Existe un derecho fundamental, constitucional, a protestar, y estoy en contra de despejar una protesta pacífica por una sesión de fotos que trate la palabra de Dios como un accesorio político”, señaló.

Otro senador republicano, Tim Scott (Carolina del Sur), calificó la medida como inapropiada, citó The New York Times.

Varios republicanos fueron cuestionados en el Congreso, pero un reporte de CNN indicó que la mayoría evadió comentar los hechos ocurridos el lunes, el mismo día que el presidente Trump amagó con aplicar la Ley de Insurrección.

El líder de la mayoría en el Senado, Mitch McConnell, criticó la violencia en las manifestaciones, pero defendió las protestas contra la violencia racial, incluyendo otros casos, además del de Floyd, quien murió luego de que el expolicía Derek Chauvin presionara su cuello durante casi nueve minutos al detenerlo en Minneapolis, Minnesota.

“Los estadounidenses de costa a costa se han afligido y horrorizado por los asesinatos de ciudadanos afroamericanos: Ahmaud Arbery en Georgia; Breonna Taylor en mi ciudad natal de Louisville, Kentucky, y George Floyd en Minneapolis”, dijo.

Luego se enfocó al caso de Floyd, el cual consideró especialmente perturbador, reconociendo que forman parte de la lucha de EE.UU. contra actos raciales.

“Aquí hay algo que no requiere investigación: en ningún lugar del mundo deberían arrestar a un hombre por una supuesta infracción menor e involucrar a un policía poniendo su rodilla en el cuello del hombre durante nueve minutos mientras grita ‘No puedo respirar’ hasta callar”, comentó. “Estos eventos inquietantes no parecen tres incidentes aislados… se parecen más a los últimos capítulos en nuestra lucha nacional para hacer que la justicia sea equitativa”.

El senador John Kennedy (Louisiana) dijo que la visita a la iglesia hecha por el presidente Trump fue “apropiada” y “necesaria”, ya que envía un mensaje al pueblo estadounidense sobre la protección de inocentes.

En tanto, el senador Ted Cruz (Texas) dijo que fueron los manifestantes quienes excedieron en la protesta, no el presidente.

Ante el mar de críticas, el presidente Trump defiende sus acciones por la comunidad afroamericana, afirmando que su Administración ha sido lo que más hecho por ella.

“Mi Administración ha hecho más por la comunidad afroamericana que cualquier otro presidente desde Abraham Lincoln”, afirmó el republicano. “Pasó las Zonas de Oportunidades con el @SenatorTimScott, garantizó fondos para HBCU’s, School Choice, aprobó la Reforma de Justicia Criminal, tiene las tasas más bajas de desempleo, pobreza y delincuencia en la historia”.

My Admin has done more for the Black Community than any President since Abraham Lincoln. Passed Opportunity Zones with @SenatorTimScott, guaranteed funding for HBCU’s, School Choice, passed Criminal Justice Reform, lowest Black unemployment, poverty, and crime rates in history…

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 2, 2020