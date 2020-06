Jefe de LAPD se disculpa por responsabilizar por igual a los saqueadores y a los policías involucrados en la muerte de George Floyd

El jefe del Departamento de Policía de Los Ángeles, Michael Moore, emitió unas desacertadas y polémicas declaraciones durante una rueda de prensa el pasado lunes, pero horas después se disculpó y aclaró sus intenciones.

“Anoche no tuvimos protestas, tuvimos actos criminales”, dijo Moore el lunes al referirse a los disturbios del domingo. “No tuvimos gente de duelo, tuvimos gente capitalizando eso. La muerte de George Floyd está en sus manos así como en las manos de esos oficiales”, sentenció Moore durante la rueda de prensa que sostuvo con el alcalde Eric Garcetti.

Las declaraciones las hizo pasados los 15 minutos de este vídeo:

