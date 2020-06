Juan Carlos Osorio se defiende de las críticas tras sus polémicas declaraciones contra los jugadores de la Selección Mexicana

El técnico colombiano no se hace responsable de la interpretación de sus palabras

El técnico Juan Carlos Osorio es el tema de conversación en México luego de que hace unos días ventiló que los jugadores del Tricolor no se sentían preparados para enfrentar a Brasil en los octavos de final del Mundial Rusia 2018 y que además, se necesitaban más futbolistas de calidad.

Sus declaraciones no cayeron bien para muchos y ha sido objeto de críticas por no aceptar su responsabilidad en el fracaso de la Selección Mexicana al no llegar al deseado quinto partido, por ello, el colombiano se defendió apuntando que no es culpable de cómo interpreten sus palabras.

“Me hago responsable de lo que dije… Imposible, hacerme responsable de las diferentes interpretaciones”, apuntó el ahora entrenador del Atlético Nacional para ESPN.

Lo de Juan Carlos Osorio ya es de risa. Habla de valor moral y rompe los códigos de vestidor exhibiendo a los que fueron sus futbolistas…pic.twitter.com/mfQPMIphiO — David Medrano Mora (@deividmedrano) May 31, 2020

El estratega comentó que el cuestionamiento que hizo a los jugadores sobre si estaban preparados para enfrentar a Brasil, y en el que los futbolistas guardaron silencio, también lo hizo ante Alemania, partido donde lograron la victoria.

“Primero: Esa misma pregunta-reflexión, también se hizo los días previos al juego ante Alemania y no únicamente antes del juego contra Brasil. Segundo: siempre fue un mensaje mensaje positivo y potente para reiterare a los muchachos que como hombres de futbol nos preparamos toda la vida para algún día competir y jugar contra las mejores potencias, Alemania y Brasil entre otros”, aseguró el entrenador.

Hoy se cumple 1 año de que México le ganó a Alemania, en el Mundial de Rusia 2018. pic.twitter.com/oWIPOQmSia — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) June 17, 2019

A pesar de toda la polémica, Juan Carlos Osorio se mostró agradecido por haber trabajado con la Selección Mexicana.

“Estoy eternamente agradecido, por esa gran oportunidad de trabajar en y representar a México. Muchas gracias a todos”, finalizó el técnico.