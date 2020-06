La Bundesliga analiza castigar a futbolistas que mostraron su indignación en la cancha por la muerte de George Floyd

El comité de control de la DFB (Federación Alemana de Fútbol) se encuentra analizando una posible sanción para 3 de los 4 jugadores que se manifestaron este fin de semana en la Bundesliga pidiendo justicia para George Floyd o haciendo referencia a las condiciones en las que murió.

Achraf Hakimi and Jadon Sancho both revealed 'Justice For George Floyd' shirts in Dortmund's 6-1 win over Paderborn. pic.twitter.com/k9vx4etswj

— B/R Football (@brfootball) May 31, 2020