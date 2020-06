La policía busca a unos ladrones que saquearon una tienda de bicicletas durante las protestas en Miami

La policía de la ciudad de Miami ha hecho un llamado a la población para encontrar a los autores de un robo cometido el 31 de mayo en una tienda de bicicletas.

“Necesitamos la ayuda para identificar a los sospechosos que se ven en el video”, indicó la policía en unas imágenes difundidas a través de las redes sociales.

We need assistance identifying the suspects seen on the video below. On May 31, several suspects burglarized the bicycle shop at 1622 N.E. 2 Ave and stole bicycles valued at over $130k. If you have any information on this burglary please call 305-579-6111 or @CrimeStopper305 pic.twitter.com/NPwJdmYCFS

— Miami PD (@MiamiPD) June 1, 2020