Roban 73 autos de un concesionario en norte de California durante saqueos

El dueño de un concesionario de autos al Este de la Bahía de San Francisco denunció que vándalos robaron 73 autos el domingo en la noche.

Carlos Hildago, dueño del concesionario de Dodge de San Leandro, dijo que los ladrones tuvieron más de cuatro horas para lograr su cometido.

“Quedó como una zona de guerra”, dijo Hidalgo a KRON 4. “Llegaron a sacar un auto del showroom y huyeron”.

El comerciante expresó solidaridad con los manifestantes pese a los hechos.

“Una vida no puede reemplazarse, los autos sí y además están asegurados, pero no hay que reaccionar así”, dijo Hidalgo

El valor de los autos robados es de aproximadamente $2.7 millones. El incidente fue registrado en video.

