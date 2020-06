El FBI y la LAPD usarán fotos y vídeos de los disturbios para identificar a los involucrados en saqueos

La agencia de investigación más importante de los Estados Unidos, el FBI, ha dejado claro su intención de usar vídeos y fotografías públicas para identificar y procesar a los involucrados en los saqueos.

The FBI is seeking information and digital media depicting individuals inciting violence during First Amendment protected peaceful demonstrations: https://t.co/srP51C1Yru pic.twitter.com/CB0qvOloPg

Por su parte, el Departamento de Policía de Los Ángeles, también ha asegurado que usará esta técnica para buscar a los responsables de los saqueos ocurridos en Downtown, Hollywood, Santa Monica, Long Beach y Beverly Hills.

Los destrozos de los disturbios han dejado pérdidas millonarias en los comercios locales, sin embargo, LAPD aseguró este martes que habían arrestado a más de 2,500 personas desde el pasado viernes.

Dozens arrested for Burglary in Van Nuys after looting a drugstore. Many of them armed with large hammers.

Our job is to facilitate peaceful protests — and to arrest criminals. pic.twitter.com/bZqIITgSgl

— LAPD HQ (@LAPDHQ) June 2, 2020