Helicóptero contratado por PG&E choca con líneas de alto voltaje en Fairfield; mueren tres personas

El accidente ocasionó un incendio y la pérdida de electricidad para casi 40,000 residentes en el norte de California

Un helicóptero contratado por la compañía Pacific Gas & Electric (PG&E), una de las mayores proveedoras de energía en California, se estrelló el martes en Fairfield, en el área de la Bahía de San Francisco. Las tres personas a bordo murieron.

El helicóptero modelo Bell 206 se incendió luego de haber hecho contacto con cables de alto voltaje alrededor de las 1 pm.

Debido a esta circunstancia, el accidente también causó que cerca de 40,000 usuarios del área se quedaran sin electricidad por varias horas. Además se produjo un incendio de aproximadamente 7 acres de área, el cual controlado.

Los hombres a bordo fueron identificados como Jimmy Wasdin, de 41 años; Travis Shull, de 29, ambos trabajadores sindicalizados, además del piloto Roscoe Gray. El accidente ocurrió cerca de las calles Lyon Road y Soda Springs.

Las autoridades investigan la causa de la tragedia.

