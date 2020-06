No se midieron: saqueadores vandalizaron tienda Best Buy con grúas

La Policía respondió de inmediato en Fairfield, en el norte de California

Durante la plaga de saqueos de los pasados días a lo largo y ancho de Estados Unidos ha sido común ver a decenas de jóvenes romper puertas y ventanas para ingresar a las tiendas a robar.

El lunes en el norte de California un grupo de jóvenes llevó la práctica del saqueo al siguiente nivel, al utilizar dos vehículos de maquinaria pesada para tratar de saquear una tienda Best Buy.

Imágenes de video que circulan en redes sociales muestran el momento en que un enorme montacargas que se encontraba en el Solano Town Mall, de Fairfield, es conducido hasta la puerta principal de la tienda para luego destruirla, incluso habiendo hecho pedazos los postes de concreto de protección que estaban frente a la puerta.

Looters Use Telescopic Forklift To Break Into Best Buy In Fairfield, California pic.twitter.com/PKIkjAeKU6 — GrantB911 (@GrantB911) June 2, 2020

Pero resulta que además del montacargas, los saqueadores también “secuestraron” una grúa, con la que siguieron intentando destruir el ingreso a la tienda. La maquinaria pesada estaba presente en el lugar por obras en el mall, según reportes de noticias locales.

Fairfield, ciudad que se localiza unas 40 millas al noreste de San Francisco, en el Condado Solano, fue severamente afectado por los saqueos el lunes por la noche.

No obstante, la Policía se encontraba en el mencionado complejo comercial y los saqueadores no pudieron ingresar a robar en la tienda, huyendo del lugar. No estaba claro si hubo arrestos.

En cuanto a Best Buy, quedó claro que sus puertas están a prueba de maquinaria pesada.

