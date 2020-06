Videos: Intentan proteger su tienda en Van Nuys de presunto saqueo y terminan arrestados

Las personas que trataban de evitar que entraran en su pequeño negocio iban armadas

Un presunto intento de saqueo fue captado este lunes en Van Nuys, California, por cámaras de televisión. Desde el interior de la tienda salieron unas cinco personas armadas que supuestamente trataban de proteger su negocio y tuvieron un encontronazo y, paradójicamente, fueron ellos quienes acabaron detenidos.

(1/3) EXCLUSIVE: A group of alleged looters square-off against business owners in Van Nuys as police converge onto the scene. The tense moments were captured live in front of our FOX 11 news camera. https://t.co/KEbNy7SnKw pic.twitter.com/ClBjejZWLx — FOX 11 Los Angeles (@FOXLA) June 2, 2020

Una reportera de Fox News narró en directo lo que estaba viendo. Ella misma y su operador de cámara llamaron a la policía, pero los agentes fueron directamente hacia el grupo que parecía estar protegiendo la pequeña tienda y empezó a esposarlos, pese a que la mujer gritaba que se estaban equivocando de personas.

(2/3) EXCLUSIVE: A group of alleged looters square-off against business owners in Van Nuys as police converge onto the scene. The tense moments were captured live in front of our FOX 11 news camera. https://t.co/KEbNy7SnKw pic.twitter.com/ruAjXGSeev — FOX 11 Los Angeles (@FOXLA) June 2, 2020

Fue el equipo de la cadena de televisión, una vez pudo calmarse, el encargado de explicar cómo habían ocurrido los hechos y de tratar de identificar a los hombres que supuestamente habían tratado de entrar a la tienda.

(3/3) EXCLUSIVE: A group of alleged looters square-off against business owners in Van Nuys as police converge onto the scene. The tense moments were captured live in front of our FOX 11 news camera. https://t.co/KEbNy7SnKw pic.twitter.com/ZzZNA1tJwc — FOX 11 Los Angeles (@FOXLA) June 2, 2020

Al final del video, se ve a las policías de la ciudad hablar con más calma tanto con el personal de Fox News como con las personas armadas que salieron de la tienda. La reportera dijo que los supuestos saqueadores habían huido en un vehículo color gris.

Los saqueos en el área angelina de Van Nuys comenzaron mientras manifestantes protestaban de manera pacífica por la muerte del afroestadounidense George Floyd bajo la custodia de la policía de Minneapolis. El alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti, decretó por tercera noche consecutiva toque de queda a partir de las seis de la tarde e instó a los angelinos a quedarse en casa.