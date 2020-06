Karla Souza se infiltra como agente del FBI en la FIFA en “El Presidente”, la nueva serie de Amazon Prime Video

Entrevistamos a la actriz mexicana por su trabajo en la serie sobre el escándalo del FIFAgate

La corrupción en la FIFA era un secreto a voces durante años que no tuvo consecuencias legales hasta el FIFAgate en 2015. El escándalo salpicó a dirigentes del mundo del fútbol en muchos países, incluidos algunos de América Latina, como el chileno Sergio Jadue, que pasó de ser el desconocido presidente de un pequeño club de Chile a pieza clave en una trama de sobornos de más de $150 millones de dólares encabezada por el fallecido presidente de la Asociación de Fútbol Argentino, Julio Grondona.

Esta historia es la que ahora retrata la nueva serie de ocho capítulos de Amazon Prime Video “El Presidente“, dirigida por el argentino Armando Bo -quien trabajó con Alejandro González Iñárritu en la oscarizada “Birdman”- y protagonizada por el colombiano Andrés Parra (el Pablo Escobar de “El Patrón del Mal”) y las mexicanas Paulina Gaitán (“Narcos”) y Karla Souza.

Precisamente con esta última pudimos hablar desde su casa de Los Ángeles, donde ha estado pasado todo el tiempo de confinamiento por el coronavirus. Souza interpreta en la serie -que se estrena este viernes 5 de junio- a una agente del FBI encubierta.

Pregunta: ¿Cómo fue el rodaje de “El Presidente”?

Karla Souza: Justo fue hace un año. Yo estaba terminando la quinta temporada de la serie “How To Get Away With Murder” y se dio que iba a poder tener un espacio para viajar. La mayor parte de la filmación se hizo en Chile pero también se grabó en Argentina, en Brasil y en otros países. Yo en realidad no sabía a detalle lo que había sucedido con el FIFAgate. Sabía que había ocurrido, pero no sobre los personajes de Julio Grondona, Sergio Jadue… Así que tuve que hacer investigación para realmente entender lo que lo que sucedió y luego pude hablar con Armando Bo, el director, que fue el que acabó convenciéndome, platicándome del personaje y del alcance más bien humano que iba a tener esta historia y no sólo para los aficionados del fútbol. Y me habló del tono cinematográfico que quería para la serie y como mi personaje era una mujer que había logrado meterse en este mundo masculino.

P.: Es un personaje totalmente bilingüe que cambia del español al inglés, como tú, que también te criaste entre los dos idiomas.

K.S.: Sí, justo ellos necesitaban alguien que pudiera ser creíble como espía en Latinoamérica y ser un agente del FBI al mismo tiempo. Hay mucha información sobre sobre la preparación y el tipo de entrenamientos que tienen estos agentes del FBI para infiltrarse en culturas y en países diferentes. Para mí fue eso una parte muy divertida de mi preparación.

P.: Los personajes de la FIFA son reales, ¿pero el agente que tú interpretas también?

K.S.: No. Pero sabíamos que una mujer hubiera podido infiltrarse y no ser percibida como una amenaza. Aunque el personaje es ficticio y los detalles del caso no son públicos, por todo lo que hemos sabido del caso se supone que sí en efecto pudo haber sido una mujer.

P.: ¿Qué preparación hiciste para el personaje además de estudiar el caso?

K.S.: Decidimos que el personaje ficticio fuera venezolano y nunca me había tocado hacer ese acento, así que trabajé con un coach de acento. Y después investigar cómo el FBI se organiza para mandar a gente a diferentes culturas y que no las cachen. Ése fue también un proceso muy divertido. Y luego la relación con Sergio Jadue, que interpreta Andrés Parra, y de qué manera iba mi personaje a ser creíble, trabajando sobre el guion con propuestas de escenas y diálogos.

P.: Casi todos tuvisteis que cambiar el acento. Paulina y Andrés con acento chileno…

K.S.: Fue muy chistoso. Había argentinos que estaban haciendo acentos colombianos. Un colombiano haciendo un acento chileno. Mexicana haciendo acento chileno. Yo mexicana haciendo acento venezolano… Fue un revoltijo de acentos, pero creo que al final realmente logramos algo bastante decente.

P.: ¿Cuál fue para ti el mayor reto de este proyecto?

K.S.: Fue el primer proyecto que salí yo de México, fuera de mi zona de confort, con gente con la que nunca había trabajado. Y mudarme con toda mi familia a Chile llevó obviamente un esfuerzo de planeación. Fue un reto, pero terminó siendo la mayor satisfacción.

P.: Hemos visto muchas producciones de Netflix en América Latina, pero no de Amazon. ¿Cómo ves que empresas grandes y plataformas de streaming empiecen a producir más contenido en español y en otros países?

K.S.: Se están dando cuenta del potencial y del terreno fértil que existe. Porque ya hay muchas producciones en Latinoamérica y es cosa nada más de usarlas. No es que ellos tengan que entrar a un país que no lleve ya años haciendo eso. Es algo que más bien ellos no estaban aprovechando. A la vez el mundo ahora es muy distinto. Los espectadores estamos pidiendo historias más auténticas. Lo hemos visto con los óscares que las películas que antes eran extranjeras ya se nombran como internacionales. Poco a poco vemos películas como “Parasite” o “Roma” que no son en inglés y que han logrado posicionarse como líderes en términos cinematográficos. Todo eso se va a empezar a ver también reflejado en la televisión. Ésta es una serie de Amazon que, si no es la primera, va a ser de las primeras en español pero subtitulada para Estados Unidos y para el mercado global. Creo que eso habla muy bien del alcance que vamos a tener con nuestras historias.

P.: ¿Queda margen para una segunda temporada?

K.S.: Esta temporada era un círculo que se quería cerrar con la historia del presidente Sergio Jadue. Pero obviamente tú sabes que tras un éxito en cualquier serie se las arreglan para crear más y más historias. Pero sé que esta historia como tal había sido pensada para empezar y terminar con esta temporada.

P.: ¿Te gusta el fútbol?

K.S.: Me gusta más que el “American football”, eso sí te lo puedo prometer. Es algo con lo que crecí. Mi papá nos hacía ver los partidos en la casa con familia. Creo que había ido a dos o tres partidos en mi vida. Y en algún momento conocí a dos o tres jugadores, uno de ellos el Chicharito, aunque sea por redes sociales. Pero son pocos los que te podría nombrar. No soy aficionada pero sí me gusta y lo disfruto. Justo esta serie es también para gente como yo que no sea tan fan del fútbol.