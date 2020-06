La curiosa vida de los parásitos en tus mariscos

Los parásitos no se alimentan de las ostras, las ocupan como su hogar; a simple vista una ostra infestada puede verse igual que otra

Las conchas de moluscos, entre ellas las otras, el abulón y las vieiras, a menudo se ven invadidas por gusanos o parásitos marinos, su aspecto no es agradable para quien logra apreciarlos en lo que había considerado un delicioso aperitivo.

La vida de estos parásitos de las especies polydorid (Polychaeta: Spionidaees) – cuyo nombre significa que tiene muchas cerdas-, es calificada como aburrida, pero no por eso de ser atractiva y curiosa.

No se alimentan de los anfitriones

Las conchas son usadas más como casa que como alimento, ya que están compuestas de carbonato de calcio no ofrecen suficientes nutrientes para los gusanos que crean túneles hasta la matriz.

Estos parásitos usan sus tentáculos que salen de pequeñas aberturas en el caparazón para atrapar las algas que pasan mientras que su cuerpo permanece seguro adentro, explica en The Convesation el biólogo Andrew David, profesor de la Universidad Clarkson.

Madre elige qué larvas comerán a sus hermanos

Las hembras producen miles de huevos, pero no todas las larvas logran salir de ellos. Los que no salen serán comidos por las larvas en desarrollo.

La madre elige a las larvas que liberará con sus tentáculos. Las larvas más grandes terminan por atacar y comerse a sus hermanos que permanecen dentro de los huevos.

Adultos se quedan en casa

Los parásitos adultos son sedentarios y salen muy poco de sus túneles. En cambio sus larvas nadan libremente después del nacimiento y se dispersan por el océano.

Puede haber más de 100 en una ostra

El biólogo Andrew David cuenta que en una ocasión, en una ostra del Pacífico cuya superficie se parecía a cualquier otra, llegó a contar más de 120 gusanos cuando la sumergió en una solución irritante.

¿Hace daño comerlos?

La carne de ostras infestadas tiene una consistencia más “acuosa” que las ostras no infestadas. No se han revelado hasta el momento investigaciones que señalen que los gusanos Polydora sean una amenaza para la salud de los humanos. Pero no se puede ignorar el riesgo de contaminación microbiana. Por ello es aconsejable cocinar todos los productos acuáticos a fondo antes de su consumo.