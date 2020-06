Tiroteo mortal entre pandillas de motociclistas en el área de Houston

HOUTON – Un tiroteo entre pandillas de motocicletas que se desató en el estacionamiento de un bar del área de Spring cobró la vida de una persona y dejo a otras dos heridas, el miércoles por la madrugada.

El incidente ocurrió en las instalaciones del The Stadium Bar and Grill ubicado sobre la carretera I-45 Norte esquina con Spring Cypress Road. Spring se encuentra a unas 40 millas al norte de Houston

Según las autoridades el tiroteo ocurrió luego de que dos pandillas de motociclistas se confrontaron en el interior del bar mencionado. El altercado se traslado al estacionamiento y poco después se escucharon entre 80 y 100 balazos.

DEADLY SHOOTOUT: Take a look at the damage to these cars. So many bullet holes! Happened outside of the Stadium bar & grill at midnight. HCSO is asking the public for info. One man was killed & several others injured. pic.twitter.com/M8Ladyoh7y

— Charly Edsitty (@CharlyABC13) June 3, 2020