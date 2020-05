Video: Un caballo policía pisotea a una mujer durante las manifestaciones por George Floyd en Texas

TEXAS – Un video captado durante las manifestaciones en Houston muestra el momento que una mujer es pisoteada por un caballo policía mientras cargaba una pancarta.

El video del incidente apareció en Twitter. En las imágenes se puede observar a la mujer con su pancarta acercándose a un grupo que estaba gritándole a oficiales montados en caballos y de repente por el lado izquierdo llega un oficial montado en un caballo y la golpea en la espalda tirándola al pavimento.

Dont let them tell you it was peaceful in Downtown Houston #BlackLivesMatter #GeorgeFloyd pic.twitter.com/JWuCRfdlNT

Las personas cercanas a la escena comienzan a gritar y se escucha a un hombre decir “no la pisoteen”. Algunos de los manifestantes arrojaron objetos a los oficiales inmediatamente después del incidente.

El jefe de la Policía de Houston Art Acevedo dijo en un comunicado en Twitter que el caso se encuentra bajo investigación.

We are aware of a video circulating showing one of our mounted patrol horses and a citizen. We are currently reviewing the circumstances behind the incident. #hounews

— Houston Police (@houstonpolice) May 30, 2020