El gobernador de Texas envió policías estatales a ciudades donde se realizan manifestaciones por la muerte de George Floyd.

TEXAS – El gobernador Greg Abbott ha ordenado que 1,500 oficiales de la Policía Estatal se dirijan a las diferentes ciudades de Texas donde se realizan manifestaciones para asistir a los departamentos de policías locales.

Abbott indicó que más recursos serán asignados dependiendo las necesidades que se vayan presentando.

Relacionado: Terminó ganado la violencia en Texas: En Houston y Dallas las manifestaciones por George Floyd se convirtieron en un caosT

Después de una reunión el sábado con alcaldes y jefes de policía, el mandatario informó que oficiales estatales ya se encuentran en camino a Dallas, Houston, San Antonio y Austin para ayudar a mantener el orden y asegurarse que las manifestaciones se mantengan pacíficas.

En varias ciudades de Texas se reportaron disturbios, incluyendo en Austin donde manifestantes bloquearon una carretera.

Scene in Austin, Texas as #GeorgeFloyd protestors block the highway. pic.twitter.com/cccFI8F6vF

“Texas y América lamenta la perdida sin sentido de George Floyd y las acciones que llevaron a su muerte son reprensible y deben ser condenadas”, dijo Abbott.

State Trooper tackled a protestor at the Capitol. Protestor May have been a minor.#GeorgeFloyd #AustinProtest pic.twitter.com/q0Xvrba10N

— Brian Bensimon (@BrianBensimon) May 30, 2020