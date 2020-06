El Dodger Stadium rinde homenaje a George Floyd

Las luces del estadio permanecieron encendidas durante 8 minutos y 46 segundos el pasado miércoles

Un emotivo homenaje a George Floyd se llevó a acabo la noche del pasado miércoles a lo largo de toda la ciudad de Los Ángeles cuando muchos encendieron luces apuntando al cielo por más de 8 minutos.

El Dodger Stadium fue uno de los sitios emblemáticos de la ciudad que se unió al homenaje y encendió sus luces por 8 minutos y 46 segundos, el tiempo en que George Floyd perdió la vida al ser asfixiado por un oficial de Policía.

WATCH LIVE: The Dodger Stadium lights were on for 8 minutes and 46 seconds in recognition of #GeorgeFloyd tonight. https://t.co/mKA59506vV pic.twitter.com/WnwyMDEdIr — NBC Los Angeles (@NBCLA) June 4, 2020

Muchos manifestantes en Hollywood elevaron luces al cielo desde sus celulares en muestra de apoyo a la iniciativa.

People at Hollywood and Vine turning their lights skyward for 8 minutes to remember George Floyd. @KFIAM640 pic.twitter.com/aXbWsI3o0Q — Kris Ankarlo (@KrisAnkarlo) June 4, 2020

People across LA shine lights into the air in honor of #GeorgeFloyd. https://t.co/BUAHaavJrG pic.twitter.com/gbJ8a1vB83 — NBC Los Angeles (@NBCLA) June 4, 2020

