Un hombre fuertemente armado que fingía ser de la Guardia Nacional fue arrestado en Los Ángeles

Un hombre identificado como Gregory Wong, de 31 años, fue arrestado por el Departamento de Policía de Los Ángeles por simular que ser un agente de la Guardia Nacional y portar un armamento militar.

Wong fue arrestado cerca de la alcaldía de la ciudad después de que miembros de la Guardia Nacional lo confrontaran al darse cuenta de que su vestimenta y su equipamiento no eran exactamente como los auténticos, según informaciones confirmadas por diversos medios locales.

BREAKING: @FOXLA has learned that LAPD arrested 31 y/o Gregory Wong in DTLA this AM while dressed as/impersonating National Guard. He was armed to the teeth and was booked on assault weapons charges. LAPD says federal charges may come next. Sources confirm this photo. @FOXLA pic.twitter.com/NPp8mFuh9x

— Bill Melugin (@BillFOXLA) June 2, 2020