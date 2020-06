La mujer que baleó a un hombre en Facebook Live saldrá de la cárcel; solamente ha cumplido seis meses de la sentencia de 10 años

HOUSTON – La mujer que baleó a un hombre en la cabeza durante una transmisión de Facebook Live será dejada en libertad en un futuro cercano.

Cassandra Damper fue sentenciada a diez años de prisión por asalto agravado y cinco años por haber manipulado evidencia, pero luego de haber estado en prisión seis meses, un juez ha decidido otorgarle libertad condicional.

Damper se declaró culpable el pasado agosto de haber baleado a Devyn Holmes en el interior de un auto mientras transmitía en Facebook Live en abril del 2018. El incidente ocurrió en un barrio de Houston.

Las sentencias que se le dictaron iban a ser cumplidas de manera concurrente.

Un juez el jueves declaró que le otorgaría a Damper “shock probation” (una libertad condicional que un juez le otorga a un prisionero porque considera que ya aprendió su lección con el tiempo que ha pasado en prisión, y que puede rehabilitarse, este tipo de libertad condicional suspende el resto de la sentencia).

Holmes fue baleado en la cabeza mientras que él, Damper y otro hombre se encontraban en el interior de un vehículo transmitiendo en vivo en Facebook Live. Damper tenía la pistola en la mano y se la apuntó a Holmes varias veces.

