Republicana de Texas publicó una teoría diciendo que la muerte de George Floyd fue escenificada para perjudicar a Trump

SAN ANTONIO – La directora del Partido Republicano en el Condado Bexar Cynthia Brehm, quien la semana pasada sugirió que el coronavirus era una “farsa” democrática, comentó sobre la posibilidad de que la muerte de George Floyd fue escenificada para dañar la imagen del presidente Donald Trump con votantes afroestadounidenses.

Brehm publicó el comentario en su muro de Facebook el miércoles por la mañana y luego lo borró por la tarde, pero no antes de que un columnista del San Antonio News-Express tomara una captura de pantalla del post.

Gilbert García fue el columnista que compartió la captura de pantalla en Twitter el miércoles por la tarde tal como aparecia en el muro de Brehm:

El texto es el siguiente:

“Dime lo que piensas:

“Tema: George Floyd – un evento escenificado?”

“Estos oficiales estuvieron involucrados en algo, no estoy seguro exactamente qué, pero algo no cuadra. Además este supuesto oficial ahora ha desaparecido de su casa, no lo pueden encontrar, tiene todo el olor a MK Ultra activación. Creo que hay por lo menos la posibilidad, que esta fue una filmación pública de la ejecución de un hombre negro por un policía blanco, con el propósito de crear tensiones raciales y para crear sentimientos de anti – estado entre la gente común, que ya se encuentran psicológicamente traumatizada por los temores al COVID-19”.

“Históricamente, en años de elecciones y áreas políticamente disputadas o grupos, incidentes raciales o violencia con armas se están convirtiendo en algo común. Considerando el índice en ascenso de aprobación del presidente Trump en la comunidad negra un evento como este era totalmente predecible”.

La mención en el texto a MK Ultra es una referencia a experimentos que fueron conducidos por el CIA de control mental entre los años de 1953 y 1973.

Después de haber publicado la captura de pantalla, García dijo en un tweet: “Lo agarre de su Facebook esta mañana. Ella aparentemente lo borró esta tarde”.

Varios representantes republicanos en Texas ya han pedido su renuncia.

