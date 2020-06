Las mujeres con las que Floyd Mayweather ha tenido una relación seria 

Floyd Mayweather ha tenido mucho éxito en el ring, tiene un récord invicto como boxeador, ganando cada pelea que ha tenido, compitiendo principalmente en las divisiones de peso ligero.

Pero su éxito profesional no se ha visto reflejado en el amor. “Money” ha salido con muchas mujeres, pero nunca ha llegado al altar, sorprendentemente se ha mantenido soltero. Ha sido vinculado a una serie de bellas mujeres como Melissa Brim, Shantel Jackson, Jessica Burciaga, Doralie Medina, Liza Hernández y Aby Clarke.

A continuación te presentamos a algunas mujeres que han tenido relaciones serias con Floyd Mayweather.

Shantel fue una de las novias más duraderas de Floyd, y la pareja se comprometió en septiembre de 2010. Comenzaron a salir en 2006, hasta su eventual separación en 2014.

Después de que la pareja se separó, Shantel presentó cargos de violencia doméstica, agresión, difamación e invasión de privacidad contra el boxeador, según The Blast. En respuesta, Floyd la demandó por robo, alegando que ella le robó dinero y usó sus tarjetas de crédito sin su permiso.

Floyd Mayweather’s ex accuses him of stealing $3M in jewelry https://t.co/bG4dBf6lG2 entertainment, Floyd Mayweather, Shantel Jackson pic.twitter.com/ZxxqXEcLpf

— Dovebulletin.com (@dovebulletin) March 28, 2019