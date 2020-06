Rashel Díaz, estrella de Un Nuevo Día, admite haber sido víctima de infidelidad

La estrella de la televisión hispana compartió a través de Instagram un vídeo con el que busca aconsejar a sus fans sobre cómo mejorar las relaciones de pareja

“Yo he vivido la infidelidad, entonces al principio yo era celosa, me sentía muy insegura, y no tenía nada que ver con Carlos porque él es un hombre que siempre me ha hecho sentir cuidada, siempre me ha hecho sentir que soy la persona más importante de su vida”, contó Rashel Díaz, famosa conductora de televisión, estrella de Telemundo a través del programa matutino Un Nuevo Día.

La cubana compartió este testimonio a través de Instagram con la finalidad de aportar consejos en base a su experiencia, para así ayudar a otros matrimonios.

El título de su vídeo fue: “¿Cómo mejorar tu relación de pareja?”. Y junto a este escribió lo siguiente:

“Mi matrimonio no tiene solución! Mi esposo no me demuestra cariño! Mi esposa no me entiende! Son algunas de las afirmaciones que mi esposo Carlos y yo recibimos constantemente de matrimonios pidiendo ayuda!! Hoy tuvimos un tiempo de mucha bendición en nuestro live junto a @djosemayorquin, quien junto a su esposa Michelle, se han dedicado por más de 20 años a restaurar matrimonios y a guiarlos ❤!!! Hablamos sobre esos temas y tambien sobre el encuentro para parejas que tendremos muy pronto!!! #VidaRashel”.

Cabe señalar que junto a ella estuvo su esposo Carlos García, y como pareja conversaron con el José Mayorquín. Rashel contó que su matrimonio con Carlos es el tercero, y ahora que está con él entiende que ella, antes, no sabía amar de la manera correcta. La cubana compartió que en los inicios de su relación de noviazgo ella era muy celosa e insegura, pero todo se debía a sus experiencias pasadas. Junto a Carlos emprendió una labor de comunicación sobre la cual ambos han tenido que trabajar y han dejado que junto a ellos siempre vaya la guía de Dios, quien es la roca firme bajo la cual cimientan su fe.

Aquí les dejamos el vídeo en el que aparece la conversación completa entre Rashel Díaz su esposo Carlos García y el consejero José Mayorquín.