“Tenía que esconderme para jugar”: Samuel Eto’o revela que sus padres le prohíbían jugar futbol

Tras verlo jugar, su padre decidió apoyarlo como futbolista

Samuel Eto’o fue uno de los delanteros más temibles de la década de los 2000, tuvo grandes actuaciones con el Barcelona y el Inter de Milán, pero el crack camerunés estuvo muy cerca de no ser profesional porque sus padres le prohibían jugar futbol.

En una entrevista para FIFA.com, El León Indomable contó que sus padres no querían que jugara fútbol porque era algo que hacían los niños que no estudiaban.

“Viví y respiré fútbol, ​​pero mis padres fueron muy duros conmigo, no aceptaban el hecho de que yo jugaba al fútbol porque para ellos el fútbol era algo que los niños jugaban si no iban a la escuela. Obviamente iba a la escuela y no era un mal estudiante, pero tenía una pasión, que era el fútbol. Recuerdo vívidamente un día que jugué un partido en mi ciudad y tuve que esconderme para poder jugar. Lo que no sabía es que mi papá estaba con unos amigos en el bar frente al campo. Todo lo que hice ese día en ese juego me dio mi ‘pase’ para jugar fútbol libremente. Porque mis padres no sabían que parecía tener un talento natural para el juego”, relató Eto’o.

El camerunés de 39 años, ya retirado, contó que tras el ver partido, su padre habló con su mamá para darle permiso de jugar fútbol: “Fui el héroe de mi vecindario después de ese juego. Ese día, cuando regresé a casa, mi padre llegó un poco más tarde y dijo: ‘Eres tan bueno, hoy vi tu partido. Voy a hablar con tu madre para que puedas seguir jugando’. Así es como me dio un pase para seguir jugando. Tenía unos 12 o 13 años. A partir de ese momento no hubo vuelta atrás. Tuve la bendición de mi padre y no podías mantenerme fuera de ese campo de fútbol. Dia o noche. A partir de ahí, pasaron uno o dos años antes de ir a Europa, y mi vida cambió para siempre”.

Samuel Eto’o es el máximo goleador de la Selección de Camerún, ocupa el lugar 15 en la clasificación de máximos goleadores de la Liga de España y es el octavo máximo goleador del Barcelona.