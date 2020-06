Un video muestra a un policía de Texas meterle un rodillazo en la cara a un hombre durante un arresto

BAYTOWN – Las autoridades investigan un posible caso de abuso policial luego de que aparecieron en las redes sociales imágenes de unos oficiales arrestando a dos personas en el exterior de un minimercado en el área de Baytown.

En el video captado un par de oficiales de policía de Baytown (BPD por sus siglas en inglés) se observan en un forcejeo con dos personas a quienes arrestaron en las instalaciones de un minimercado de esa ciudad ubicada 45 millas al este del área metropolitana de Houston.

BREAKING: @HarrisCountyDAO is dropping the interfering charge against Skylar Gilmore, the man on the ground in the controversial Baytown arrest video. @CityofBaytown still pursuing the municipal charges against all three men arrested. https://t.co/jhOoSToYlk #abc13

— Jessica Willey (@ImJessicaWilley) June 4, 2020