8:46 | La cifra que resume el homenaje del pueblo de Estados Unidos a George Floyd

En todo Estados Unidos se repitió esta escena:

Las personas se pararon o se arrodillaron, en silencio, durante 8 minutos y 46 segundos, la misma cantidad de tiempo que un oficial de policía de Minneapolis se arrodilló sobre el cuello de George Floyd, cortando su respiración, incluso casi tres minutos después de que Floyd ya había muerto.

Incluso hay un sitio de Internet que se llama 8m46s.com

Es un período de tiempo que parece breve y resulta extenso. Muchos activistas piden que se observe para reflexionar sobre la vida y la muerte de George Floyd.

Es posible que cada reflexión contribuya al cambio que cientos de miles de personas reclaman.

On May 25th 2020, Derek Chauvin held his knee on the neck of George Floyd for 8 minutes and 46. For 8 min and 46 seconds #GeorgeFloyd struggled for his life, then died. https://t.co/NV4SxyJFzT #JusticeForGeorgeFloyd #ICantBreathe

Los senadores demócratas en Washington D.C. presentaron sus respetos a la memoria de George Floyd observando el silencio durante el tiempo que la denuncia penal dice que el policía Derek Chauvin sostuvo su rodilla sobre el cuello de Floyd: 8 minutos y 46 segundos.

Van Hollen, Heinrich, Kaine and Michael Bennet are kneeling during this moment. pic.twitter.com/uCzf6d3KR7

El servicio fúnebre en memoria de George Floyd en Minneapolis concluyó con el reverendo Al Sharpton pidiendo a los asistentes ese mismo lapso prolongado de silencio.

El servicio, el primero de una serie de eventos conmemorativos para honrar la memoria de George Floyd que se realizan en tres ciudades durante seis días, se desarrolló en un santuario en la Universidad North Central el 4 de junio.

Este video también se extiende durante ese momento de silencio y respeto en la velada mortuoria:

La Asociación Nacional para el Avance de las Personas de Color (NAACP) organizó un Día Nacional de Luto junto con el velatorio en honor a George Floyd en Minneapolis el jueves. El entierro de Floyd tendrá lugar el 9 de junio.

Tomorrow at 3:45 PM ET, join us in observing a moment of silence for 8 minutes and 46 seconds. If you can, stop everything, and take those moments to honor the life of George Floyd. #WeAreDoneDying pic.twitter.com/xU1xsIcb1U

A las 3:45 p.m. del jueves, los organizadores pidieron a las personas, donde quiera que estuvieran, que observaran un momento de silencio, durante 8 minutos y 46 segundos, la cantidad de tiempo que el oficial de policía de Minneapolis, Derek Chauvin, tuvo su rodilla encajada en la garganta de Floyd, causando su eventual muerte.

En el Monumento a Martin Luther King en Washington D.C.:

A powerful and emotional scene here at #MLKmemorial as thousands take a knee #DCProtests @wusa9 pic.twitter.com/Ko4Ju8OP89

Policías de Fort Worth en Texas también participaron:

A pastor just happened to drive by as #FortWorth officers were outside their substation reflecting on the death of #GeorgeFloyd.

He asked if he could pray with them.

He prayed for their protection, and he prayed for change. #WFAA pic.twitter.com/7UCF8WtuN0

