¡Alerta roja! Dallas registra su peor día desde que comenzó la pandemia de COVID-19

DALLAS – El jueves el Condado de Dallas registró su peor día de la pandemia COVID-19 al reportar 285 casos nuevos (el jueves) y señalando que desde el domingo 22 han muerto por el virus.

Las cifras son preocupantes considerando que Texas sigue reabriendo, el gobernador Greg Abbott ya implemento la fase tres de la reapertura del estado.

“El ascenso en casos obliga a las autoridades a redoblar esfuerzos”, dijo el juez Clay Jenkins.

El mandatario resaltó la importancia de seguir manteniendo su distancia social, usar mascarillas y lavarse las manos. Pero sabe que en las manifestaciones es difícil lograrlo. En Dallas las manifestaciones por George Floyd no han cesado desde la semana pasada.

En conferencia de prensa, presentó un gel antibacterial y una mascarilla patrocinado por los Mavericks de Dallas y que serán repartidos a los manifestantes y al Departamento de Policía.

Jenkins les pidió a las personas que salen a protestar que tomen en consideración protegerse, mantenerse a salvo, vigilar sus síntomas y mantener distancia lo más que se pueda.

Updated #COVID19 cases zip code map from @DCHHS and @PCCInnovation Here’s the link too: https://t.co/SHqdgA2evt pic.twitter.com/uxAuD6zCFD

— Clay Jenkins (@JudgeClayJ) June 4, 2020