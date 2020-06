“Bofo” Bautista reveló que un promotor intentó extorsionarlo para ir al Mundial de 2010

El ex futbolista de Chivas causó polémica al ser convocado por Javier Aguirre

Adolfo Bautista, ex jugador de las Chivas de Guadalajara, fue uno de los futbolistas que sorpresivamente apareció en la convocatoria de la Selección Mexicana de Javier Aguirre para el Mundial de Sudáfrica 2010, aunque su asistencia al torneo estuvo en riesgo.

En una entrevista para el Youtuber ZABALIVE, el “Bofo” explicó cuáles fueron las complicaciones que tuvo con un promotor del fútbol mexicano, quien le aseguró que tendría su lugar garantizado en la Copa del Mundo.

“En ese momento del Mundial un representante me obligó a que le diera un dinero, él me jugó mal, me robó mucho dinero y yo terminé mi contrato con él. Entonces me siguió buscando y ya a unos días para ir al Mundial me dijo ‘sabes qué, me tienes que pagar esta cantidad de dinero si quieres ir al Mundial’, y yo le dije que no.”, relató Bautista.

El ex jugador del Rebaño Sagrado contó que el representante le dijo que haría todo lo posible para que no estuviera en la convocatoria de Javier Aguirre.

“Me dice ‘no vas a ir porque yo tengo muchos contactos en la federación, yo manejo el fútbol mexicano. Entonces le dije ‘si no voy pues nimodo, pero yo no te voy a pagar ningún cinco’.

Bautista estaba en la pre convocatoria del “Vasco”, situación por la que su ex representante volvió a solicitarle dinero para que el técnico del Tri no lo quitara de la lista final.

“Al día siguiente pasaban los profesores y sentía un escalofrío de que me dijeran ‘sabes qué, el profe quiere hablar contigo’, como para decirte ‘eres el que queda fuera. Ya nos estábamos preparando para ir a entrenar y sube Giovani Dos Santos llorando, entonces sube el profe Aguirre y nos dice, ‘estos 23 son los que van al Mundial, el sacrificado es Giovani’”, explicó el “Bofo”.

De igual manera, Bautista acusó al dicho personaje de orquestar una campaña en su contra tras el Mundial, en la que pagó a los medios de comunicación para que dijeran que había corrido menos que el portero Óscar ‘Conejo’ Pérez.