Coronavirus en Estados Unidos: ¿es la caída del desempleo el inicio de la recuperación económica?

Los augurios eran muy malos.

Con la economía duramente golpeada tras casi tres meses de confinamientos por causa del coronavirus, se esperaba que en mayo la tasa de desempleo en Estados Unidos saltara hasta el 20%. No ha sido así.

Este viernes, se informó que el mercado laboral estadounidense registró un repunte y el porcentaje de desempleados en lugar de aumentar cayó de 14.7% en abril hasta el 13.3% en mayo.

En total, se crearon 2.5 millones de puestos de trabajo adicionales poniendo fin aparente al proceso de destrucción de empleos que entre marzo y abril dejó en la calle a más de 21 millones de personas.

Pero detrás del avance que sugieren estas cifras no hay buenas noticias para todos.

Mientras el desempleo entre los blancos se redujo en 1.4% hasta 12.4% y entre los latinos bajó de 18.5% al 17.2%, en el caso de los afroamericanos hubo un repunte de 0.1% al subir de 16.4% hasta el 16.8% y en el de los asiáticos aumentó 0.5% hasta 15%.

Dato que coincide con la ola de protestas desatada por la muerte bajo custodia policial del afroamericano George Floyd, que ha reavivado el debate sobre el racismo estructural en ese país.

Pero, ¿qué significa realmente esta baja en la tasa general de desempleo?

Estados Unidos sigue siendo, con diferencia, el país que ha registrado más contagios y muertes confirmados (más de 1.8 millones y 108,000 hasta este viernes) por COVID-19 en el mundo, por lo que sus perspectivas de salida de la pandemia aún lucen lejanas.

Sin embargo, la mejoría de las cifras de empleo en mayo ha despertado esperanzas de que el daño económico causado por la pandemia sea menor de lo que se temía.

El cambio de tendencia se produce en el momento en que algunos estados de EE.UU. comenzaron a levantar las duras restricciones aplicadas para evitar el contagio del virus.

Así, en la medida en la que algunos negocios reanudaron sus actividades también empezaron a recontratar empleados.

Las contrataciones despegaron en los sectores de hostelería, construcción y servicios sanitarios, pero también en la educación y en los comercios al por menor.

“Es difícil eludir la conclusión de que la economía tocó fondo a inicios o mediados de mayo. Estamos en un enorme y profundo agujero y llevará tiempo salir de allí pero, al menos, el hueco no se está haciendo más profundo”, señaló en un tuit Justin Wolfers, profesor de Economía de la Universidad de Michigan.

El presidente Donald Trump, quien siempre ha dicho que la economía se iba a recuperar con rapidez, inmediatamente acudió a Twitter para celebrar las nuevas cifras y darse crédito por la mejoría.

Really Big Jobs Report. Great going President Trump (kidding but true)!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 5, 2020