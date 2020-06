En Houston asciende un 30 por ciento la cantidad de personas hospitalizadas con COVID-19

HOUSTON – Las autoridades la salud advierten que el coronavirus aún se está propagando en el área de Houston.

Desde hace una semana la cantidad de personas hospitalizadas con el coronavirus ha crecido en un 30 por ciento en los hospitales del Centro Médico de Texas.

“En los reciente días hemos visto un ascenso rápido”, dijo el doctor Marc Boom, presidente de Houston Methodist.

Boom dijo que Houston se encuentra en la zona de advertencia, y las autoridades de la salud señalan que algunos de los casos nuevos pudieron haber sido producto de la gente que salio a festejar el Memorial Day en lugares concurridos.

Otra área de la cual están pendientes los doctores es el número de la cantidad de camas disponibles para cuidados intensivos.

Actualmente los índices se encuentran en un nivel normal, pero gradualmente se mueven a la zona de alerta.

“We’ve seen a more rapid increase.” These charts show increasing numbers on TMC #COVID hospitalizations and ICU beds. Doctors say we're in the "warning" zone. Which means.. NOW is the time, more than ever, to keep your guard up. Wash hands, wear masks, keep your distance. @KHOU pic.twitter.com/QgIV5KfEyY

— Janelle Bludau (@JanelleKHOU) June 5, 2020