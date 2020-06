Los gimnasios podrán abrir el lunes en Miami: bares, playas y discotecas tendrán que esperar

Han implementado estrictas medidas de seguridad para evitar los contagios

El alcalde del condado de Miami-Dade, Carlos Giménez, anunció que los gimnasios podrán reabrir a partir del lunes.

Esto incluye gimnasios y otros denominados “centros de bienestar”, como estudios de yoga, estudios de baile y de artes marciales.

Distrito escolar de Miami-Dade afina planes de reapertura de las escuelas https://t.co/oGD1cTBEXQ — DolarToday® (@DolarToday) June 5, 2020

El equipo de trabajo del gobernador Ron DeSantis recomendó que se permitiera la reapertura de gimnasios y centros fitness hasta el 75 por ciento de su capacidad.

Se implementarán medidas de distanciamiento social y otras precauciones sanitarias, como la limpieza continua de las máquinas y otras superficies de alto contacto.

“La gente nos llama constantemente para saber cuándo vamos a abrir las puertas”, decía Karina Ward, de Orangetheory Fitness.

Florida entra en la fase 2 de reapertura, excepto Miami-Dade, Broward y Palm Beach. Y muchos padres prefieren un programa híbrido en las escuelas. Aquí más noticias del día. https://t.co/CSgq89o5Eb — Telemundo51 (@Telemundo51) June 5, 2020

La industria de los gimnasios ha estado clamando por la reapertura desde hace mucho tiempo e insistían en que la salud es su negocio.

“Todas las conversaciones que tuve con los propietarios de gimnasios, en particular los propietarios de gimnasios boutique, me demostraron que eran más capaces de implementar el tipo de medidas de seguridad que eran necesarias para que la gente se ejercitara”, manifestó el alcalde de la ciudad, Francis Suárez.

Giménez dijo que los campamentos de verano también podrán comenzar a operar sus programas desde el lunes.

Los alquileres de casas de vacaciones también podrán reanudarse a partir de la próxima semana después de que el condado recibiera la aprobación de su plan por parte del condado.

“Ese plan no permite más de 10 personas en una casa de vacaciones. La policía tomará medidas contra cualquier fiesta. No queremos multitudes porque sabemos que allí es onde se puede propagar el virus”.

Preparan los gimnasios de Miami para la reapertura https://t.co/dp0Hrv7g0T pic.twitter.com/HNNUbrAVLU — Americateve (@Americateve) June 5, 2020

A pesar de las reapertura de más negocios, el condado aún permanece en la Fase 1 de su plan de reapertura.

Con respecto a las playas de Miami-Dade, que se suponían que reabrirían esta semana, el alcalde dijo que todas ellas seguirán cerradas hasta que se levante el toque de queda de medianoche en el condado.

Giménez dijo que quiere evaluar cómo evolucionan las protestas en el sur de la Florida y en todo el país antes de decidir su cancelación.

Tienen que proveer desinfectantes, acatar las normas de distanciamiento social y hacer obligatorio el uso de mascarillas en ciertas actividades. Estudios de baile, pilates y yoga también podrán reabrir sus puertas. #coronavirus #COVID19https://t.co/GkL3wslXMz — Univision 23 Miami (@Univision23) June 4, 2020

“La playa es un lugar donde la gente puede congregarse. Además, las mismas personas que harán cumplir las reglas en las playas ahora están algo ocupadas asegurándose de que las manifestaciones sean pacíficas”, subrayó al respecto.

Los bares seguirán cerrados. “Realmente no es justo, pero esta es la situación”, decía el propietario de Roni’s by the Ocean.