Los hoteles de Miami pueden reabrir pero las playas continuarán cerradas

Los hoteles en el condado de Miami-Dade ya han podido reabrir sus puertas tras la crisis del coronavirus. Contaban con la playa ya estaría abierta, como anunciaron las autoridades, pero finalmente no ha sido así. ¿La razón? Las protestas que se han registrado en Miami ha provocado que el alcalde Carlos Giménez impusiera el toque de queda y siguiera prohibiendo su acceso.

A pocos metros de la playa, en el icónico hotel Fontainebleau, los controles de temperatura saludaban a los huéspedes en la puerta. “Es realmente interesante ver cómo verifican la temperatura con el reconocimiento facial”, decía Sammy Spern, un estudiante universitario de Maryland que acaba de terminar sus clases de primavera a través de Zoom.

Te puede interesar: Las calles de Miami se llenan de excrementos humanos porque los baños aún siguen cerrados por la crisis del coronavirus

Los hoteles han intensificado sus controles de limpieza y saneamiento. También hay mucho distanciamiento social para mantener a los visitantes separados, especialmente donde las personas pueden congregarse, como en la piscina.

“Me siento realmente seguro y saludable. Están haciendo un gran trabajo para mantener el espacio limpio”, comentaba Spern en declaraciones a Local 10 News.

Phillip Goldfarb, presidente de Fontainebleau, dijo que estaban esperando ansiosamente su reapertura.

Hotels in Miami-Dade are reopening. There are rules that come with your stay https://t.co/CnUAgeusC3

— Miami Herald (@MiamiHerald) June 1, 2020