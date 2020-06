Racismo en México: Cómo la muerte de George Floyd desató en el país un debate “del que nadie quiere hablar”

Como un conflicto dormido y sin resolver que a veces despierta de su letargo, el racismo en México volvió a ser centro de polémica y discusión en los últimos días.

La chispa que lo encendió fue el homicidio del afroamericano George Floyd bajo custodia de la policía de Minneapolis el pasado 25 de mayo.

Los mexicanos usaron las redes para condenar lo ocurrido, pero muchos reprocharon que no hace falta precisamente mirar hacia el vecino del norte para ver muestras de racismo alrededor.

Y más teniendo en cuenta que en, el propio México, más de la mitad de la población reconoce que se le insulta por el color de su piel, según el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación.

“Siempre que hablabas de racismo, en México te decían: ‘No, aquí no hay negros, racismo hay en EE.UU.’. Es interesante ver cómo lo ocurrido con Floyd está evocando lo que aquí sucede”, dice César Carrillo Trueba, antropólogo autor del libro “El racismo en México: una visión sintética”.

“Acusar al país del norte como racista es parte de nuestro DNA nacionalista que viene desde que perdimos la mitad del territorio mexicano. Es como decir: ‘Sí, lo perdimos, pero mira que racistas son ellos”, coincide Emiko Saldívar Tanaka, cofundadora del Colectivo para Eliminar el Racismo en México (COPERA).

Una de las conversaciones más acaloradas en redes sobre este tema fue la iniciada por el actor mexicano Tenoch Huerta, quien preguntó en Twitter cuándo dejaría de ser tabú hablar del racismo en su país.

Pero fue la respuesta del también actor Mauricio Martínez quien desató la polémica al negar que el racismo de México y EE.UU. fueran comparables y hacer un símil entre Benito Juárez y Barack Obama.

Benito Juárez fue presidente de México en 1858.

En EU no hubo un presidente de color sino hasta 2009, cuando Obama llegó al poder. Con eso tienes para darte cuenta que el tema del racismo aquí en EU es mucho más profundo.

No niego que Mexico sea racista. Pero no se compara. https://t.co/w2ffO0zIb1

— Mauricio Martínez (@martinezmau) June 1, 2020