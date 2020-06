Gimnasios, salas de cine y otros negocios reabren a partir del lunes en Miami Beach

La ciudad de Miami Beach anunció el viernes que se permitiría la reapertura de más negocios e instalaciones a partir del lunes 8 de junio, siempre y cuando sigan las pautas sanitarias. Sin embargo, las playas permanecerán cerradas hasta que el condado de Miami-Dade levante el toque de queda.

Los gimnasios de Miami Beach, los estudios de fitness, los salones de tatuajes, los estudios de masajes y los campamentos de verano han recibido luz verde para abrir a partir de esta semana.

